AGI - Per secoli artisti e anatomisti hanno lavorato insieme per rappresentare il corpo umano, dando vita a opere in cui la precisione scientifica si accompagnava alla ricerca della bellezza. A raccontare questa storia è la mostra “La bellezza che cura. Anatomia e arte nei libri antichi della Scuola Grande di San Marco”, aperta fino al 16 gennaio 2027 nella Sala Capitolare della Scuola Grande di San Marco, a Venezia.
L'esposizione propone una selezione di atlanti anatomici storici, alcuni dei quali presentati per la prima volta al pubblico, provenienti dalla biblioteca monumentale dell'istituzione veneziana. Dalle prime tavole anatomiche con elementi mobili alle grandi opere illustrate dell'Ottocento, il percorso documenta l'evoluzione delle conoscenze sul corpo umano e il contributo degli artisti alla loro diffusione.
“Il tema è quello di una bellezza con capacità terapeutica, non come semplice ipotesi, ma come risorsa da riscoprire”, spiega Mario Po', direttore della Scuola Grande di San Marco. “Per questo partiamo dalle origini della rappresentazione anatomica, quando era chiaro che corpo, mente e anima stavano, e stanno, sempre insieme”.
Venezia, città dell'anatomia
La mostra racconta anche un aspetto meno conosciuto della storia di Venezia. La tradizione degli studi anatomici in città è documentata almeno dal 1325, quando furono introdotte norme che prevedevano la partecipazione di medici, chirurghi e altri professionisti alle dissezioni.
Nel corso di sei secoli furono oltre trenta i luoghi veneziani in cui si praticò l'anatomia, dagli ospedali ai conventi, fino al teatro anatomico di San Giacomo dell'Orio. Una storia che ha valso alla città l'appellativo di “Urbe anatomica”.
All'attività scientifica si affiancò quella editoriale. A partire dal Cinquecento, per oltre due secoli Venezia fu uno dei principali centri europei della stampa, contribuendo alla circolazione delle conoscenze mediche e alla diffusione dei trattati di anatomia.
Andrea Vesalio e la nascita dell'anatomia moderna
Una delle sezioni principali della mostra è dedicata ad Andrea Vesalio e al suo De humani corporis fabrica, pubblicato nel 1543 e considerato una delle opere fondamentali nella storia dell'anatomia moderna. Per illustrare le proprie scoperte, Vesalio si avvalse della collaborazione di artisti capaci di tradurre le osservazioni scientifiche in immagini. Tra quelli associati alla realizzazione delle illustrazioni della Fabrica figura Jan Stephan van Calcar, pittore formatosi nella bottega di Tiziano.
Nelle celebri xilografie dell'opera, i corpi umani sono rappresentati in pose che richiamano la statuaria classica. Muscoli, scheletri e apparati anatomici diventano così i soggetti di composizioni nelle quali convivono le conoscenze mediche e la cultura figurativa del Rinascimento.
Gli antichi libri di anatomia con parti mobili
Tra le curiosità dell'esposizione figurano le tavole anatomiche con alette mobili, antenate dei moderni libri animati. Sollevando progressivamente diversi strati di carta, il lettore poteva esplorare le strutture interne del corpo umano.
Il percorso espositivo prosegue in ordine cronologico fino ai grandi atlanti dell'Ottocento, attraverso rare edizioni veneziane e opere che testimoniano il contributo dell'illustrazione artistica all'insegnamento della medicina.
Una biblioteca con oltre 20 mila volumi di medicina
La Biblioteca monumentale della Scuola Grande di San Marco custodisce oltre 20 mila volumi dedicati alla medicina, tra cui più di 300 trattati e atlanti di anatomia, pubblicati dal XVI secolo all'età contemporanea. Sono inoltre in corso progetti per rendere questo patrimonio più accessibile attraverso la catalogazione nel Servizio bibliotecario nazionale (SBN) e la digitalizzazione delle opere più significative, consultabili sul portale E-Museum della Fondazione.
“Abbiamo scelto di raccontare la bellezza del corpo umano non come fatto estetico fine a se stesso, ma come ratio salutis: la cura di un corpo malato è essa stessa un fatto di bellezza”, ha spiegato Po'. Le opere selezionate accompagnano il visitatore lungo le diverse fasi dell'esistenza umana, dalle rappresentazioni della nascita alle immagini dedicate alla morte.