AGI - Un asino in bronzo dorato a grandezza naturale e una sedia vuota su cui sedersi per raccontare, in silenzio, i propri segreti. È Confession, 2026, l'installazione di Marina Abramović che dal 19 novembre e per sei mesi sarà ospitata sotto l'Arco di Giano, nell'area dell'antico Foro Boario, a Roma. Il progetto è promosso dalla Fondazione Alda Fendi – Esperimenti, con un'illuminazione firmata dal premio Oscar Vittorio Storaro.
“È per me un momento molto emozionante: questa è la prima volta che quest'opera viene esposta”, ha spiegato l'artista durante la presentazione. La scultura, realizzata in collaborazione con Factum Arte, invita il pubblico a partecipare direttamente all'opera. Ogni visitatore può sedersi davanti all'animale e affidargli timori, segreti o ricordi, senza essere interrotto e senza paura di essere giudicato.
L'installazione riprende una celebre performance del 2010, quando Abramović rimase inginocchiata per quattro ore e 50 minuti davanti a un asino vivo, raccontandogli le sofferenze della propria infanzia, fino a quando l'animale si allontanò.
“Gli raccontavo tutta la mia vita e i miei pensieri. A volte mi prestava orecchio, a volte no. Alla fine ne ebbe abbastanza e se ne andò”
Sedici anni dopo, Abramović ha scelto di riproporre quell'esperienza coinvolgendo direttamente i visitatori. “Ci piacerebbe creare qui una sorta di confessionale, dove le persone possano lasciare davanti a sé ciò che hanno fatto”.
Il legame tra Marina Abramovic e Roma
L'artista ha sottolineato quanto sia raro trovare “l'idea giusta, la città giusta e lo spazio pubblico adatto a ospitare una scultura”, definendo il luogo stesso “un museo”. L'opera, ha spiegato, “attraversa il tempo” e mette in relazione la Bibbia, la storia della civiltà umana e ciò che accade nel mondo contemporaneo, riunendo “il moderno e l'antico”.
L'installazione resterà a Roma per sei mesi, grazie all'autorizzazione del sindaco. Abramović ha però espresso il desiderio che possa trovare una collocazione più duratura nella capitale: “Il mio sogno più grande, per tutti, è che possa rimanere almeno un anno, o per sempre”. “Questo arco ha un fascino unico, superiore a quello degli altri. Abbiamo voluto illuminarlo e abbiamo chiesto a un premio Oscar come Vittorio Storaro di realizzare le illuminazioni”, ha spiegato Alda Fendi.
Due premi Oscar alla presentazione
Tra i primi a partecipare alla performance, durante l'anteprima dell'installazione, anche due premi Oscar: lo scenografo Dante Ferretti e la moglie, la costumista Francesca Lo Schiavo. All'evento era presente anche la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, che ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra Roma Capitale e le fondazioni private per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città.
“Non possiamo che essere grati e continuare a collaborare per rendere la nostra città ancora più stimata, apprezzata e visitata, non solo da stranieri e da cittadini, ma anche da noi romani, che spesso non conosciamo determinati luoghi”, ha dichiarato Celli.