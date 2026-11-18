AGI - Uomini che si tramutano in bestie, un impero che prova a schiacciare popoli che rifiutano di sottomettersi, la difesa di un confine geografico che diventa quello della razionalità. È in libreria ‘L’aquila e i lupi’ (SEM) di Luca Crovi, racconto del sanguinoso conflitto tra Roma e i popoli del Nord del II secolo d.C. che mischia storia, thriller, gotico e fantasy.
Siamo all’inizio delle guerre marcomanniche e sul trono di Roma siedono il riflessivo e tormentato Marco Aurelio e il fratello adottivo Lucio Vero, uomo d’azione guardato con sospetto dai suoi stessi legionari per aver importato dalle campagne d’Oriente la pestilenza che li sta decimando.
Mentre il contagio logora le truppe, nelle selve della Germania accade qualcosa di inspiegabile, insinuando tra i romani il terrore di non dover combattere contro semplici tribù rivoltose, ma creature sovrannaturali a metà tra l’uomo e il lupo. Per cercare di porre rimedio al panico viene chiamato il medico Galeno - storicamente tra i primi autori dell’antichità a occuparsi del fenomeno della licantropia - il cui sguardo scientifico si scontra con la forza dell’ignoto e delle leggende.
Crossover
Al di là delle apparenze, il lavoro di Crovi ha un retrogusto sperimentale. Con oltre trent’anni di esperienza come editor e sceneggiatore della Bonelli, una formazione umanistica e una profonda preparazione da storico del giallo (come saggista ha pubblicato opere che ricostruiscono l'evoluzione del genere come ‘Storia del giallo italiano’ e ‘Tutti i colori del giallo’), l’autore ha scelto per questo libro la scansione ritmica del fumetto d’autore e della graphic novel.
Capitoli brevissimi, l’uso frequente di una pagina bianca per separarli e una scrittura tanto visiva da costruire le scene più descrittive - foreste, accampamenti, battaglie - come tavole disegnate. Il risultato è un interessante crossover, che predilige la commistione anche sul terreno del linguaggio, mescolando epica e tonalità dark e unendo la ricostruzione storica ai codici del western di frontiera e del fantastico - non a caso Crovi ha sceneggiato per Bonelli Lansdale, Carlotto e Lucarelli.
Si tratta di una scelta stilistica coraggiosa e moderna, che accetta il rischio di far storcere il naso ai puristi del romanzo storico tradizionale, abituati a narrazioni più ampie e stratificate e scavi psicologici più complessi.
La domanda
Come nella migliore tradizione del fumetto - in cui l’impatto emotivo del disegno e l’uso del colore permettono di proporre all’empatia del lettore temi anche molto forti - dalla superficie avventurosa emergono spunti di riflessione. In particolare, riguardano la fragilità del sistema costituito, e soprattutto l’illusione di controllo di una potenza imperiale che si crede giusta e invincibile, proprio come quelle contemporanee, sul presupposto che esista un doppio standard di violenza: per Roma è ‘necessaria’ la stessa brutalità che condanna nei nemici.
Qual è il confine tra uomo e bestia, quando infuria una guerra? È questa domanda sottesa a rendere attuale il racconto di una storia vecchia quasi duemila anni, giunta dagli albori della nostra civiltà al giornale di oggi.