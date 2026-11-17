AGI – Dopo l’esposizione alle Gallerie dell’Accademia di Venezia durante la 61.ma Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, arriva a Roma, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAMC), in una versione ampliata e monumentale 'Transforming Energy', un'esposizione che è anche un omaggio all'artista slava con cittadinanza olandese Marina Abramović che sta per festeggiare nella Capitale il suo 80° compleanno.
La mostra, intitolata 'Marina Abramović: Historical Works and Transforming Energy', è stata inaugurata oggi: circa duecento opere che attraversano cinquant’anni di ricerca, riunendo i Transitory Objects interattivi e un’importante selezione di lavori storici. Una mostra che la stessa Abramović, durante la conferenza stampa di presentazione, ha definito la più completa mai realizzata sulla sua carriera. Curata da Shai Baitel, Direttore Artistico del Modern Art Museum (MAM) di Shanghai, con Andrea Tarsia per la sezione “historical works”, in stretta collaborazione con l’artista, l’esposizione romana descrive tutto il percorso della ricerca artistica di Marina Abramović.
Il rapporto con l'Italia
Parlando del suo rapporto con l’Italia, che come ha spiegato la stessa Abramović è il Paese che l’ha consacrata artista di livello internazionale, spiega: “Vengo da un paese che non esiste più, la Jugoslavia. Ora ci sono sei paesi, ma quando ci vivevo era uno solo. Inoltre, non sono proprio una tipica artista slava – racconta Marina Abramović - sono venuta in Olanda, ho ottenuto il passaporto olandese, ma qui non sono un tipico artista olandese. Sono venuta a New York, ho la green card, ma non sono affatto americana. Poi sono venuta in Italia, qui mi sento molto a mio agio e adoro davvero questo spirito, l’energia, tutto”.
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Il concetto di casa
L’artista spiega ancora: “Mi sento molto vicina agli italiani e provo un grande affetto per loro. Ma, di nuovo, vivo praticamente ovunque su questo pianeta. E poi, quando la gente mi chiede: ‘Ma dov’è casa tua?’, penso sempre che sia il mio corpo, perché ovunque io vada, è sempre un’altra stanza d’albergo”.
Otranto e il nomadismo
“E poi, come adesso, parto, dico dove sto andando, sto andando a casa, ma mi rispondono che sto andando in un altro hotel. Quando penso all’Italia e ai suoi luoghi - prosegue - sai, per me ci sono alcuni posti che sono incredibili. Mi piacciono, sono molto antichi. Uno di questi è sicuramente Otranto in Puglia. Adoro Otranto e adoro la Puglia, perché lì c’è qualcosa di molto antico. Ma una parte di tutto questo, ancora una volta, è anche il passare del tempo – conclude - sono davvero la nomade più classica e moderna che ci sia, sempre e solo in viaggio”.