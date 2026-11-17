AGI - Il Festival non lo abbiamo organizzato, "non sapevamo chi ci fosse dietro all'organizzazione" e "avevamo concesso in locazione delle sale per proiezioni di film culturali sia russi che di altre nazionalità. Siamo venuti a scoprire solo ieri, dai comunicati stampa, chi sono le agenzie e le organizzazioni istituzionali legate al festival". È quanto precisa la società Le Vele srl, gestore del cinema Barberini, dopo aver comunicato agli organizzatori del Festival del cinema russo in Italia che "non ci è possibile confermare la disponibilità delle sale precedentemente concordata" dal 19 al 23 novembre 2026.
La lettera agli organizzatori: istituzioni russe e sanzioni Ue. "La nostra società ha accettato la richiesta di affitto degli spazi ritenendo di ospitare una manifestazione di carattere esclusivamente culturale, promossa da un'organizzazione indipendente - scrive la Direzione agli organizzatori del Festival -. Soltanto negli ultimi giorni, anche a seguito delle numerose comunicazioni formali ricevute, siamo venuti a conoscenza del coinvolgimento diretto di istituzioni governative della Federazione Russa e di soggetti per i quali sono state sollevate questioni di compatibilità con il regime sanzionatorio dell'Unione europea. In particolare, abbiamo ricevuto un appello sottoscritto da numerose associazioni, indirizzato anche alle principali istituzioni nazionali e cittadine, nonché una comunicazione formale alla Prefettura di Roma, trasmessa per conoscenza alla nostra società, con richiesta di accertamenti urgenti sui soggetti coinvolti, sui rapporti economici sottostanti e sui possibili profili di ordine pubblico".
I timori per la sicurezza del pubblico
"Tali circostanze - continuano Le Vele - che non erano state da noi adeguatamente comprese al momento dell'accordo, modificano sostanzialmente il quadro nel quale avevamo accettato di concedere gli spazi. A ciò si aggiunge una concreta preoccupazione per la sicurezza del pubblico e del personale. Il Cinema Barberini è una struttura multisala che, durante le giornate interessate, continuerà a svolgere la propria normale attività nelle altre sette sale, con un flusso continuo di spettatori del tutto estranei alla manifestazione. Il clima di forte contestazione che si è creato e la possibilità di proteste, manifestazioni o contrapposizioni all'interno e nelle immediate vicinanze della struttura rappresentano un rischio che, in qualità di gestori, non riteniamo di poter assumere, avendo come priorità assoluta la tutela. dell'incolumità e della tranquillità di tutti i nostri spettatori e dipendenti".
Nessuna presa di posizione contro la cultura russa
"Per queste ragioni - è la conclusione - con profondo rammarico, abbiamo assunto la decisione di annullare la disponibilità delle sale per tutte le iniziative previste dal 19 al 23 novembre 2026 presso il Cinema Barberini. Desideriamo precisare che tale decisione non costituisce in alcun modo una presa di posizione nei confronti della cultura russa o della cinematografia russa, che rispettiamo, ma deriva esclusivamente dalle nuove circostanze emerse, dalle questioni di conformità normativa sollevate e dalle nostre responsabilità in materia di sicurezza. Confidiamo nella vostra comprensione per una decisione difficile, assunta con senso di responsabilità e nell'interesse della tutela della nostra struttura e del pubblico che quotidianamente la frequenta".
La reazione dalla Casa Russa: "Il Festival si farà"
Il festival del cinema russo si farà e sarà ospitato al Barberini di Roma. Lo conferma in un video pubblicato sui social Daria Pushkova, direttrice della Casa Russa, l'istituto di cultura russo.
Nonostante le polemiche, "dal 21 al 23 novembre al cinema Barberini di Roma si terrà il Festival del cinema russo, iniziativa promossa da Roskino con il sostegno del Ministero della Cultura della Federazione Russa e con la partecipazione dell'Ambasciata della Federazione Russa in Italia e della Casa Russa a Roma" afferma Pushkova, "Le autorità italiane sono state regolarmente informate dello svolgimento del Festival e non hanno sollevato obiezioni".
Accordo di cooperazione cinematografica
Pushkova ricorda che "tra la Federazione Russa e la Repubblica italiana è in vigore un accordo di cooperazione nel settore della cinematografia firmato a Roma il 28 novembre 2002 ed entrato in vigore il 15 giugno 2006".
Importazione e distribuzione dei film
"L'accordo", spiega la direttrice della Casa Russa, "regola la produzione cinematografica e l'articolo 11 stabilisce che l'importazione, la distribuzione, la proiezione di film russi in Italia e italiani in Russia possono essere limitate esclusivamente nei casi previsti dalla legislazione del Paese interessato".