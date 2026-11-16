La spia che ispirò Vesper Lynd di James Bond a Ian Fleming

AGI - Quando il 15 giugno 1952 i poliziotti inglesi ritrovarono sulle scale dello Shelbourne Hotel di Londra il cadavere di una donna soffocata dal suo sangue dopo un feroce accoltellamento pensarono subito a un delitto passionale. Ma appena iniziate le indagini qualcuno si accorse che la vittima di quell’efferato omicidio era stata un’eroina di guerra, agente speciale del Service Operations Executive (SOE) e la donna più decorata del Regno Unito. Sui documenti britannici si chiamava Christine Granville, ma era suddita di Sua Maestà solo da dicembre 1946 perché lei era nata in Polonia come Krystyna Skarbek e la sua storia era quanto di più romanzesco si potesse immaginare. L’anno seguente Ian Fleming avrebbe dato alle stampe la prima avventura di James Bond, “Casinò Royal”, dove appare il personaggio di Vesper Lynd che era ispirato dalla seducente spia polacca che il creatore di 007 aveva personalmente conosciuto durante la guerra, quando era agente dei servizi segreti, innamorandosi di lei.
Bellissima, intelligentissima, determinata e coraggiosa
Nobile polacca e per metà ebrea, Maria Krystyna Janina era figlia del conte Jerzy Skarbek che alla fine del 1899 aveva sposato Stefania Goldfeder, il cui padre era un ricco banchiere che aveva provveduto a risanare i debiti accumulati dal genero che avrebbe sempre condotto una vita dispendiosa. Lei era venuta alla luce nel 1908 dopo il primogenito Andrzej e da subito aveva rivelato carattere indipendente, intelligenza, attitudine agli sport: cavalcava e sciava come e meglio di un uomo. Era una ragazza bellissima che sarebbe diventata una donna splendida. A 22 anni si era sposata a Varsavia, dove la famiglia si era trasferita dopo un grave rovescio finanziario del padre, morto nel 1930 di tubercolosi, ma il matrimonio con l’uomo d’affari Gustaw Gettlich era durato pochissimo.
Una successiva storia d’amore era bruscamente terminata perché la madre del suo fidanzato rifiutava anche l’idea di avere per nuora una divorziata. Salvata da un incidente sulla pista da sci di Zakopane, sposerà nel 1938 con rito protestante Jerzy Giżycki, un uomo dal passato avventuroso che aveva girato mezzo mondo e che sognava di stabilirsi in Africa. E infatti accetterà l’incarico di console generale della Polonia in Kenya, dove li coglierà lo scoppio della seconda guerra mondiale. I due torneranno a Londra dove lei si offrirà per un ruolo attivo nella lotta contro la Germania di Hitler, ma senza successo fino all’intercessione di alcuni amici influenti tra cui il giornalista Frederick Augustus Voigt, che le farà aprire le porte del Secret Intelligence Service (SIS). Il suo primo incarico è nell’Ungheria dell’ammiraglio Miklos Horty, peraltro imparentato con gli Skarbek.
Un morso alla lingua per sputare sangue e far credere alla Gestapo di avere la Tbc
All’inizio del 1940 Krystyna raggiunge la madre a Varsavia con un rischiosissimo viaggio con gli sci sui Monti Tatra, ma Stefania rifiuta di mettersi in salvo: sarà catturata dai tedeschi e rinchiusa in una cella della prigione di Pawiak, ironia della sorte progettata dal prozio Fryderyk Skarbek che era stato padrino di Fryderyk Chopin. In Ungheria, assieme all’ufficiale polacco mutilato di una gamba per un incidente di caccia, Andrzej Kowerski, che aveva conosciuto da bambina durante una visita alle scuderie del padre, si occupa di far fuggire i militari polacchi internati e di gestire un sistema di corrieri polacchi che portavano rapporti, documenti e materiale segreto per gli Alleati da Varsavia a Budapest, informazioni sul traffico militare ferroviario, stradale e fluviale ai confini col Terzo Reich e la Romania e sui trasporti di petrolio dagli impianti di Ploesti vitali per la Wehrmacht. A gennaio 1941 i due sono arrestati dalla Gestapo. Temendo di non riuscire a resistere alle torture, Krystyna si morde a sangue la lingua e inizia a tossire e sputare sangue simulando di avere la tubercolosi polmonare.
Viene rimessa in libertà assieme a Kowerski. A quell’anno risale il suo nome di battaglia di Christine Granville, che poi adotterà al momento della naturalizzazione come cittadina britannica alla fine del 1946. Aveva dato questo nome all’ambasciatore britannico a Budapest, Sir Owen O’Malley, per il rilascio del passaporto, e Kowerski, che ormai era il suo compagno di vita, aveva assunto l’identità di Andrew Kennedy. Krystyna si era tolta anche sette anni e da quel momento dirà sempre di essere nata nel 1915. La coppia ripara in Egitto dopo una tribolata fuga attraverso i Balcani, la Turchia, la Siria e la Palestina, e aver informato il SOE dell’imminente Operazione Barbarossa.
"Sono la nipote di Montgomery". E minaccia le SS per far liberare gli agenti catturati
Per la sua perfetta conoscenza della lingua francese Krystyna Skarbek viene scelta per preparare il D-Day nella Francia occupata in coordinamento con gli agenti SOE e le forze della resistenza col nome in codice di Jacqueline "Pauline" Armand. Doveva sostituire Cecily Lefort catturata, torturata e giustiziata dalla Gestapo. Dopo lo sbarco in Normandia verrà paracadutata nella Francia meridionale per il coordinamento delle forze partigiane francesi e italiane. Il 13 agosto 1944, a Digne, due giorni prima degli sbarchi alleati dell’Operazione Dragoon, nell’apprendere che tre agenti del SOE sono stati arrestati dalla Gestapo e condannati a morte, si presenta all’ufficiale di collegamento con la prefettura, Albert Schenck, e in quanto “nipote di Montgomery” lo minaccia di tremende ritorsioni alla fine della guerra e gli offre pure una somma in danaro per la loro liberazione.
Ottiene un incontro con un ufficiale della Gestapo, Max Waem, col quale ha un tono perentorio prima di offrirgli l’impunità per i suoi crimini. Le tre spie sono rilasciate. Nell’ultima fase della guerra il SOE dovrebbe impiegarla come collegamento con la Polonia, ma l’occupazione sovietica fa saltare l’Operazione Freston. Alla fine delle ostilità è l’unica donna col grado di capitano e ufficiale di volo. Nel 1947 verrà decorata anche con la prestigiosa medaglia dell’Ordine dell’Impero britannico e la Francia le conferisce la Croix de guerre.
Un pretendente respinto l’assassina a coltellate in un modesto albergo di Londra
Ma il dopoguerra si sarebbe dimostrato amaro per la spia che aveva rischiato molte volte la vita per la causa della libertà. A Yalta la sua amata Polonia era stata consegnata a Stalin e per lei era impossibile tornarci. Aveva chiesto di essere naturalizzata britannica ma la burocrazia non le aveva riservato alcuna corsia preferenziale in ragione dei suoi meriti speciali. Aveva divorziato dal marito al consolato polacco a Berlino dopo avergli confessato di amare Kowerski, e Giżycki, che era già uscito dai servizi di intelligence britannici, era emigrato in Canada. La situazione economica era precaria e ad aprile 1952 aveva accettato un lavoro come hostess navale per la Union-Castle Line e per il ritorno da un viaggio in Sudafrica aveva prenotato una stanza al modesto Shelbourne Hotel per il 14 giugno.
Qui si era ritrovata davanti Dennis George Muldowney, un ex steward irlandese che la stava ossessionando. L’uomo aveva con sé un coltello e l’aveva usato senza pietà contro quella donna che non voleva avere più nulla a che fare con lui. Per la polizia Christine Granville aveva 37 anni e solo dopo si scoprirà che ne aveva 44 ed era un’eroina. Il suo corpo martoriato era stato riconosciuto dal cugino. L’assassino, subito arrestato sul luogo del delitto e processato, finirà la sua esistenza sul patibolo della prigione di Pentonville il 30 settembre 1952. L’albergo teatro del feroce omicidio sarà acquistato nel 1971 da una società di polacchi rimasti in Inghilterra che in un magazzino rinverranno un baule appartenuto a Krystyna Skarbek con i suoi vestiti, i documenti e pure il caratteristico pugnale in dotazione agli agenti del SOE e le decorazioni. Nel 1988 a Monaco di Baviera si spegnerà anche Albert Kennedy, ovvero Andrzej Kowerski, e le sue ceneri saranno deposte ai piedi della tomba di Krystyna al cimitero cattolico di St. Mary a Londra.