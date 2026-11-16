AGI – Enrico Mentana, uno dei giornalisti televisivi più apprezzati e corteggiati, dopo aver annunciato che a fine anno lascerà la direzione e conduzione del TgLa7 dopo 16 anni, ancora non ha deciso nulla sul suo futuro. "Non è un segreto che ho ricevuto in questi mesi proposte che mi hanno lusingato dai vertici dei principali gruppi televisivi", dichiara Enrico Mentana in un post sui social in cui fa chiarezza sulle numerose indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.
Il giornalista precisa di aver ricevuto offerte da "quattro su sei" dei principali gruppi televisivi, aggiungendo, "per amor di verità", di non aver ricevuto proposte da Discovery "né rilanci da La7".
Le offerte ricevute e le indiscrezioni
"Io capisco che è colpa mia, sono io che ho annunciato l'addio a fine anno al TgLa7, e poi che non tornerò nei tg in cui sono già stato a lungo (Tg1, 9 anni; Tg5, 13 anni), perché mi piace cimentarmi con imprese nuove", scrive Mentana, commentando le continue ricostruzioni sulla sua prossima destinazione.
"Ma ogni giorno qualcuno che si battezza 'informato' rivela dove andrò e a fare cosa, ed è sempre un posto diverso", osserva.
La decisione sul prossimo incarico
Il direttore, alla guida del TgLa7 dal 2010, ribadisce quindi di non aver ancora scelto il prossimo incarico: "Voglio portare a compimento il lavoro che sto svolgendo da ormai 16 anni e poi comunicherò la mia decisione, che non ho ancora preso".
L'addio al TgLa7
Mentana aveva annunciato il 24 ottobre scorso che il 23 dicembre sarà il suo ultimo giorno alla conduzione del TgLa7, chiudendo un'esperienza durata sedici anni.