AGI - "L’essenziale è invisibile agli occhi". La celebre frase di Antoine de Saint-Exupéry, tratta da Il piccolo principe, è il punto di partenza di “Inchiesta su l’invisibile. Maria, i veggenti, la Chiesa”, il libro scritto dal giornalista David Murgia e dal teologo Maurizio Gronchi, pubblicato da Il Mulino nella collana Contemporanea.
Un viaggio nel controverso universo delle apparizioni mariane, dei presunti veggenti, delle guarigioni miracolose e dei messaggi celesti. Un fenomeno che continua ad attirare milioni di fedeli, alimentando devozione e speranza, ma anche interrogativi sull'autenticità delle manifestazioni soprannaturali e sui rischi di manipolazione della fede.
Da Medjugorje a Trevignano Romano
Dalle apparizioni di Medjugorje al discusso caso di Trevignano Romano, gli autori ricostruiscono vicende che hanno segnato la cronaca religiosa degli ultimi anni, interrogandosi sul confine tra autentica esperienza spirituale, suggestione collettiva e inganno.
Particolare attenzione viene dedicata alla nascita di una vera e propria industria del soprannaturale, nella quale il sacro rischia di trasformarsi in un prodotto commerciale. Un fenomeno amplificato dai social network, dove presunti miracoli, profezie e messaggi divini vengono raccontati, condivisi e talvolta utilizzati per costruire consenso attorno a figure carismatiche.
Le nuove regole della Chiesa
Al centro del volume anche la svolta introdotta dal Vaticano il 17 maggio 2024 con le nuove norme del Dicastero per la Dottrina della Fede sul discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali. Un cambiamento che privilegia la valutazione dei frutti spirituali e dei possibili rischi per i fedeli, senza arrivare, di norma, a certificare l'origine divina delle apparizioni.
Il libro si sviluppa attraverso cinque capitoli, nei quali si alternano due prospettive complementari: quella giornalistica di David Murgia, autore di numerose inchieste su sedicenti santoni e falsi guaritori, e quella teologica di Maurizio Gronchi, professore alla Pontificia Università Urbaniana e consultore del Dicastero per la Dottrina della Fede, che ha partecipato alla Commissione incaricata di elaborare le nuove norme vaticane.
Murgia, definito dal New York Times un "formidabile indagatore del sacro", è stato inoltre il primo a pubblicare integralmente il dossier vaticano su Medjugorje.
Il confine tra fede e ragione
Il risultato è un'indagine documentata che va oltre la semplice ricostruzione dei fatti, affrontando il bisogno umano di credere nell'invisibile, soprattutto nei momenti di sofferenza e incertezza.
Il punto di forza del libro è proprio il confronto tra giornalismo e teologia, due linguaggi differenti che convergono sulla necessità di distinguere la fede autentica dalla credulità e dalle possibili strumentalizzazioni del sentimento religioso.
Un libro che non pretende di risolvere il mistero del soprannaturale, ma invita a esercitare il pensiero critico anche davanti a ciò che appare inspiegabile. Perché, come suggeriscono gli autori, la questione fondamentale non è soltanto credere, ma soprattutto comprendere. Ed è proprio su questo terreno che possono incontrarsi credenti e non credenti.