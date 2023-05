Murakami ha ricevuto il Premio Principessa delle Asturie

AGI - Il giapponese Haruki Murakami, uno dei nomi più noti della letteratura contemporanea mondiale, ha ricevuto il Premio Principessa delle Asturie per "l'unicita' della sua letteratura", secondo la motivazione della giuria.

La maggior parte dei media giapponesi ha dato eco alla notizia, spiegando che si tratta di uno dei "premi letterari più prestigiosi d'Europa", come ha sottolineato l'emittente statale Nhk. È la prima volta che il riconoscimento viene assegnato a un giapponese.

Murakami è stato tradotto in cinquanta lingue e ha ricevuto altri premi letterari internazionali come il Franz Kafka e il World Fantasy Award (entrambi nel 2006), l'Hans Christian Andersen for Literature (2016), oltre a premi in Giappone come come il Tanizaki e lo Yomiuri.