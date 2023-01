AGI - Bjork torna in Italia con due grandissimi appuntamenti dopo cinque anni di assenza. L'artista sarà il 12 settembre al Mediolanum Forum di Milano e il 23 settembre all'Unipol Arena di Bologna, per elettrizzare il proprio pubblico con uno spettacolo immersivo.

La due date italiane fanno parte del tour europeo "Cornucopia", che partirà dall'1 settembre da Lisbona. A partire dalle ore 9 di mercoledì 1 febbraio, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti aprirà alle ore 9 di venerdì 3 febbraio su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Concepito sulla base dell'ultimo album di Bjork "Utopia", "Cornucopia" ha debuttato come spettacolo nella sua residenza artistica al The Shed di New York, ricevendo recensioni stellari. Rolling Stone l'ha definito "uno show di suoni e immagini all'avanguardia". Il nuovo "Cornucopia" mette in scena uno spettacolo rielaborato per includere i brani del suo album "Fossora", attualmente nominato ai Grammy.

"Cornucopia è sempre stato inteso come un mondo, sia per 'Utopia' che per l'album appena pubblicato 'Fossora'. Sono davvero entusiasta di far scontrare questi due mondi in anteprima, quest'autunno nel sud dell'Europa", ha dichiarato Bjork. "Cornucopia" comprende immagini digitali create dai media artist Tobias Gremmler, Andy Huang, Nick Knight, M/M, la scenografia di Chiara Stephenson, le sette flautiste Viibra, clarinettisti, un arpista, percussioni, elettroniche e una serie di strumenti su misura implementati nell'innovativo impianto sonoro surround del palcoscenico che comprende una camera di riverbero personalizzata.