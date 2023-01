Archeologia: rimpatriati dagli Usa 60 reperti trafugati per un valore di 20 milioni  

AGI - Tornano in Italia circa 60 reperti archeologici trafugati illecitamente, compresi tra il settimo e il primo secolo dopo Cristo, trafugati da trafficanti internazionali e recuperati negli Stati Uniti grazie a un'operazione congiunta tra i Carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale e il New York County District attorney's office.

Il valore complessivo è di 20 milioni di dollari. "Quello che avviene oggi è merito del nucleo tutela e patrimonio dei carabinieri, della magistratura italiana e della collaborazione efficace con gli Stati Uniti - commenta il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, presentando le opere presso la sala Spadolini del ministero".

Il recupero del patrimonio culturale - ha sottolineato Sangiuliano - è uno dei doveri del mio Ministero, che intendo portare avanti con determinazione. Vedremo dove collocare queste opere, possiamo pensare a una mostra. Ci sono altre attività di recupero in corso ma sulle quali per motivi di riservatezza non posso aggiungere dettagli".

Tra le opere rimpatriate, l'affresco pompeiano 'Ercole fanciullo con serpentè del I sec. d.C. Una testa marmorea di Atena e una kylix a sfondo bianco.