Le notizie del giorno (ore 23,30)

ZINGARETTI: NO AL CONTE BIS, CINQUE CONDIZIONI PER GOVERNARE CON M5S

Partito unito: la direzione approva l'odg all'unanimità. Pieno mandato al segretario che chiede il coinvolgimento di Leu e dice: "Governo di discontinuità o si va al voto". Questi i paletti: Ue, centralità del Parlamento; sostenibilità ambientale; gestione dei flussi migratori, misure economiche in chiave redistributiva.

SALVINI: SUBITO AL VOTO, ABBIAMO GIÀ PRONTA UNA MANOVRA DA 50 MILIARDI

Il leader della Lega duro con Conte: "Mi ha insultato, forse aveva bisogno di sfogarsi". M5s: "Compatti intorno a Di Maio". FI: alle urne con un centrodestra unito. Al via nel pomeriggio le consultazioni: domani giornata clou, poi pausa di riflessione. La Camera congela il voto sul taglio dei parlamentari.

CONSULTAZIONI AL VIA, MATTARELLA 'NOTAIO' DELLA CRISI

Il capo dello Stato riceve i presidenti di Senato e Camera. Domani sondera' i partiti principali per registrare numeri, proposte ed eventuali nuove maggioranze.

LA CRISI METTE LE ALI AI MERCATI: SU LE BORSE, SPREAD IN CALO

Il differenziale Btp-Bund chiude a 201, dopo essere sceso sotto quota 200. Piazza Affari in rialzo dell'1,77%.

FCA: TORNA IN AUGE LA FUSIONE CON RENAULT, I TITOLI VOLANO IN BORSA

Secondo i rumors, i colloqui non si sarebbero mai interrotti.

BREXIT: JOHNSON, "NON POSSIAMO ACCETTARE L'ATTUALE ACCORDO CON L'UE"

Il premier britannico ricevuto da Merkel: "Non sta a noi trovare una soluzione per il confine nordirlandese". La cancelliera: "Pronti a un'uscita non ordinata di Londra".

MARCIA INDIETRO DI TRUMP SULLE TASSE: "NON PENSO A UN TAGLIO"; FED "RISCHIO RALLENTAMENTO ECONOMIA"

Il presidente Usa torna ad attaccare Powell: "Si svegli e riduca nettamente i tassi di interesse". Poi attacca la legge sullo Ius soli: "È francamente ridicola". La Fed intanto lancia l'allarme e invita a mantenere "aperte le opzioni sull'evoluzione dei tassi d'interesse".

OPEN ARMS SBARCA I MIGRANTI A LAMPEDUSA, IL VIMINALE ATTACCA LA SPAGNA

Il ministero dell'Interno chiede a Madrid di farsene carico. La Ong: abbiamo vinto il secondo ricorso al Tar.

NIENTE GROENLANDIA? TRUMP ANNULLA LA VISITA IN DANIMARCA

La premier danese: "Sorpresa e infastidita". Interviene anche l'Ue: "No alla cessione".

FUNERALE 'BLINDATO' PER L'ULTRA' DELLA LAZIO, MALORE DELLA MOGLIE

La consorte di Piscitelli soccorsa da un'ambulanza del 118. Cori dei tifosi, presenti capi ultra' di Milan e Inter.

TEST DEL SANGUE PER PREDIRE LA MORTE NEI SUCCESSIVI 10 ANNI

Lo sta mettendo a punto un gruppo di ricercatori tedeschi.

