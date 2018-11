Yara: Bossetti vuole lavorare e chiede  trasferimento dal carcere di Bergamo a Bollate 

Ha chiesto il trasferimento a Bollate per poter lavorare. Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, ha chiesto di lasciare il carcere di Bergamo per quello milanese. A confermare la richiesta è l'avvocato Claudio Salvagni. L'istanza è all'esame del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) e del Tribunale di Sorveglianza di Brescia. "Per la decisione serviranno alcune settimane - ha spiegato Salvagni -. A Bollate potrebbe lavorare, cosa che a Bergamo non è possibile".

