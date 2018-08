West Nile: nuovo ricovero a Ferrara, salgono a sette i casi

Nuovo ricovero all'ospedale Sant'Anna di Cona, a Ferrara, per febbre da West Nile. Salgono così a sette i casi di contagio da virus da febbre del Nilo che vengono trattati dai medici dell'ospedale: all'elenco si aggiungono i tre decessi registrati nel Ferrarese da giugno a oggi. A quanto si è appreso, i ricoverati sono tutti in gravi condizioni ma stabili: il virus, che può essere anche asintomatico o fermarsi a una semplice febbre, può avere serie conseguenze per l'insorgenza di manifestazioni neuro invasive, in particolare negli anziani debilitati e già affetti da altre patologie.

