Azzurre in finale: le ragazze della pallavolo hanno battuto 3 a 2 la Cina (25-18, 21-25, 25-16, 29-31, 17-15), in una gara rocambolesca. Domani la finalissima dei Mondiali per l'oro contro la Serbia che, nell'altra semifinale, ha battuto 3-1 l'Olanda.

