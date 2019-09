L'inchiesta sui voli di stato di Salvini è stata archiviata

(AGF) Matteo Salvini

La Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti ha disposto l'archiviazione del procedimento riguardante il presunto uso indebito da parte dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini di 35 viaggi aerei a bordo di velivoli a disposizione della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per la magistratura contabile, che ha trasmesso il fascicolo, per quanto di competenza, alla procura di Roma, "non sono emersi dall'istruttoria elementi sufficienti per sostenere in giudizio una contestazione di responsabilità amministrativa". Il fascicolo era stato avviato sulla base di alcune notizie di stampa.

