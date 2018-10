Violenza sessuale: 4 nigeriani arrestati per stupro nel Cara Bari

Foto: AGF

Orrore nel Cara di Bari-Palese. Cinque nigeriani sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Bari per violenza sessuale di gruppo.

Gli arrestati, tutti tra i 21 ed i 37 anni, alcuni dei quali con precedenti di polizia e irregolari in Italia (uno di essi, in particolare, già detenuto in carcere per omicidio di un connazionale avvenuto l'8 maggio 2017), nei primi giorni del maggio dell'anno scorso hanno fatto irruzione all'interno di un modulo abitativo del Centro Accoglienza di Bari-Palese e hanno stuprato una 24enne nigeriana, puntandole un coltello alla gola.

Quando la vittima hatrovato il coraggio di denunciare, dopo diversi mesi, l'episodio, era molto impaurita, visto il clima di omertà all'interno della comunità nigeriana del capoluogo e il timore per eventuali ulteriori conseguenze ai suoi danni, ma le attenzioni investigative della Squadra Mobile e le cure dell'Associazione di protezione che l'ha presa in carico l'hanno convinta a raccontare i fatti.

