Violenza donne: aggredisce compagna con Katana, arrestato a Roma

Aggredisce la propria compagna e la minaccia con una spada Katana, poi la rinchiude in una stanza. E' accaduto a Roma, dove i carabinieri hanno arrestato un no di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, violenza privata e minaccia aggravata. I militari hanno bloccato l'uomo mentre, sotto l'effetto dell'alcol, era ancora intento ad aggredire la convivente, una donna brasiliana di 47 anni. La vittima è stata medicata all'ospedale Fatebenefratelli per traumi alla spalla e al polso sinistro.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it