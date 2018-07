Una strana schiuma gialla oleosa è comparsa nel laghetto di Villa Ada

Agi Bolle gialle nel laghetto di Villa Ada

Il laghetto di Villa Ada, cuore del secondo parco pubblico più grande della Capitale, deturpato dalla presenza di liquame giallo e schiumoso, probabilmente olio da cucina. È accaduto venerdì della scorsa settimana, quando all'apertura mattutina del parco molti visitatori si sono accorti della presenza del liquido giallo e dei numerose bolle che galleggiavano nel bacino d'acqua, popolato da pesci e tartarughe ed attrazione per bimbi e turisti.

Una associazione di cittadini ha sporto denuncia alla Polizia Locale del Campidoglio, che ha svolto le sue verifiche e nei prossimi giorni tornerà a più riprese nell'area per monitorare se i versamenti di liquame si verificheranno nuovamente.

Villa Ada

Non distante dal laghetto anche quest'anno si svolge la rassegna musicale serale 'Roma incontra il mondo', che propone concerti accompagnati da stand enogastronomici. Lo scorso 16 giugno, dopo un controllo in seguito ad un esposto di un'associazione di podisti, i vigili della Polizia Locale del Comune avevano riscontrato che il responsabile della manifestazione "non era in grado di esibire le autorizzazioni", poi rilasciate come testimoniato con un successivo accertamento del 27 giugno. Non esiste al momento alcuna prova o indizio che possa collegare questo estemporaneo inquinamento del lago con la manifestazione. Più probabile il gesto di qualche teppista di passaggio.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it