Importunava la vicina con canzoni oscene, ex vigile allontanato dal paese

Importunava una vicina di casa cantandole giorno e notte canzonette oscene o inveendo al suo passaggio. Per questo è finito nei guai un ex vigile urbano di 63 anni che aveva letteralmente preso di mira la famiglia che vive sullo stesso pianerottolo in un condominio di Rovellasca (Como).

Secondo quanto denunciato, l'uomo rivolgeva minacce e molestie alla donna ed era solito cantare canzoni oscene mentre si trovava nel bagno confinante con l'abitazione dei vicini. Adesso l'ex vigile, indagato per atti persecutori, è stato raggiunto da un'ordinanza cautelare del tribunale di Como con l'obbligo di abbandonare il paese. Il pubblico ministero infatti aveva chiesto al gip che venisse inibito all'uomo l'uso del bagno, ma il giudice ha disposto l'obbligo di abbandonare addirittura il paese.

