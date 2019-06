Un vigilante ha inseguito il figlio della convivente per le strade di Milano e gli ha sparato

Ha sparato al figlio della compagna ieri sera, intorno alle 23, dopo un inseguimento con la divisa da vigilante indosso e la pistola in pugno per le vie di Milano. Angelo Di Matteo, 45 anni, è stato fermato dai carabinieri in via Giacosa, periferia nord est della città. Alla vista dei militari, ha puntato la pistola contro di loro, ma l'arma si è inceppata, poi si è accasciato a terra lasciandosi ammanettare. La vittima, 14 anni a settembre, colpita da una pallottola al braccio destro, è stata portata all'ospedale Niguarda in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Accanto a lui la madre che da qualche mese aveva iniziato una convivenza con Di Matteo.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.