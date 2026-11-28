AGI - La magia di Harry Potter ha conquistato il cuore di Roma accendendo ufficialmente le festività natalizie nella cornice della Galleria Alberto Sordi. Centinaia di persone hanno affollato oggi pomeriggio, a partire dalle 18, uno dei luoghi più iconici della Capitale per assistere alla cerimonia di illuminazione dei due grandi alberi di Natale interamente tematizzati, allestiti per celebrare l'imminente debutto dell'attesa serie HBO Original "Harry Potter e la Pietra Filosofale", in arrivo in esclusiva su HBO Max il prossimo 25 dicembre.
Tra la folla assiepata sotto le vetrate della Galleria, tanti i genitori che venticinque anni fa videro uscire nelle sale cinematografiche il primo storico capitolo della saga e che oggi hanno voluto accompagnare i propri figli per tramandare loro quella stessa magia ed emozione. Un passaggio di testimone generazionale che guarda proprio al nuovo progetto televisivo: la serie, infatti, si prefigge di raccontare ogni singola pagina dei libri di J.K. Rowling con una fedeltà assoluta rispetto alle trasposizioni cinematografiche.
Ad accompagnare l'attesa e a scaldare l'atmosfera natalizia è stata l'esibizione dal vivo del coro "Roma Gospel Voices", con un repertorio pensato per fondere le sonorità delle feste con l'incanto dell'universo di Hogwarts. Subito dopo i canti gospel, il momento culminante della serata: al termine del conto alla rovescia, centinaia di voci si sono unite all'unisono per urlare "Lumos" – il celebre incantesimo con cui nella saga si accende la luce sulla punta della bacchetta –, dando così il via all'illuminazione simultanea dei due alberi e delle installazioni circostanti.
La scenografia immersiva rimarrà visibile per tutto il periodo delle feste. L'albero nella navata sinistra rende omaggio alla Sala Grande e alla cerimonia dello Smistamento, decorato con i simboli delle quattro Case – Grifondoro, Tassofrasso, Serpeverde e Corvonero – e sormontato dal Cappello Parlante. Il secondo abete celebra invece il viaggio verso la scuola di magia, tra lettere di ammissione, gufi, bauli e l'immancabile Hogwarts Express. A completare l'allestimento, una grande ghirlanda centrale dedicata a HBO Max, stendardi agli ingressi laterali e vetrofanie alte oltre quattro metri con i volti dei nuovi protagonisti: Harry, Hermione e Ron.