AGI - Momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine si sono registrati oggi a Roma, in piazza Pia, durante il presidio organizzato dal movimento "Non una di meno" in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
Un centinaio di attivisti si era radunato a pochi passi dal Vaticano per contestare gli Stati generali della natalità, in corso di svolgimento fino a domani presso il vicino Auditorium Conciliazione. Le manifestanti hanno tentato di muoversi in corteo con l'obiettivo di raggiungere la sede del convegno, riuscendo a superare un primo sbarramento. Il tentativo di avanzare verso via della Conciliazione è stato pero' bloccato dall'intervento di una ventina di agenti in tenuta antisommossa, schierati a protezione dell'area. Ne sono nati momenti concitati, caratterizzati da urla, insulti rivolti agli agenti, spintoni e tentativi da parte dei dimostranti di trattenere gli scudi delle forze dell'ordine.
La situazione, per fortuna, non è degenerata. "Abbiamo le mani nude, questa giornata è nostra", hanno gridato i manifestanti chiedendo l'apertura del cordone per poter passare. Ma quando il corteo non è riuscito a passare, i manifestanti si sono poi incamminati lungo il Tevere.