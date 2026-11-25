AGI - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Sala della Regina di Montecitorio ospita la proiezione speciale di "Se domani non torno", il film diretto da Paola Randi e tratto dal romanzo "Cara Giulia" scritto da Gino Cecchettin per la figlia. L'iniziativa molto partecipata, aperta dall'intervento di Cecchettin e dalla vicepresidente della Camera Anna Ascani in giacca rossa, ha visto la presenza in prima fila, tra gli altri, la segretaria del Pd Elly Schlein, Maria Elena Boschi, Angelo Bonelli e Laura Boldrini.
"Con la rabbia non abbiamo mai risolto nessun problema, anzi ce ne siamo creati di più. Ricordatelo tutti i giorni, non solo il 25 novembre: con la rabbia non risolviamo i problemi. I problemi si risolvono analizzandoli e dobbiamo essere consci della loro entità", ha detto Gino Cecchettin intervenendo prima della proiezione. Ricordando la figlia, il padre di Giulia ha raccontato con commozione: "La mia settimana è iniziata entrando nella stanza di Giulia, sedendomi sul suo letto che è ancora così come quell'11 novembre, non abbiamo cambiato nulla. Ho aperto l'armadio, quel giubbotto c'era ancora e profumava ancora di Giulia. Alle volte è il giubbotto, alle volte è un suo disegno, e io mi devo fermare sul bordo del letto e pensare a un'assenza con la quale dovrò fare i conti fino all'ultimo dei miei giorni".
L'appello di Gino ai giovani
Rivolgendosi alle nuove generazioni, Cecchettin ha lanciato un appello alla responsabilità: "Quel futuro lo potete ancora riscrivere, ce l'avete davanti e avete voi la penna per poterlo fare. Noi dobbiamo solo darvi il foglio, e non deve essere sgualcito, deve essere un foglio bianco che dia il desiderio di scrivere una vita bella, un racconto bello". "È difficile dare l'ok per fare un film sulla storia di tua figlia - ha aggiunto - ma nei 22 anni di Giulia ho vissuto tante gioie ed è quelle che cerco di ricordare tutti i giorni, da quando tornavo a casa e lei mi accoglieva con un 'ciao papino'. Sarebbe stato più semplice chiudermi in casa o gridare la rabbia, ma sono conscio che raccontare la sua storia può fare la differenza. Quello che vedrete per voi è un prodotto cinematografico, per me è un pezzo di vita che vi consegno".
Commentando infine il successo della pellicola nelle sale e l'aumento delle chiamate ai numeri di emergenza, ha sottolineato: "È il segnale che parlare di certe tematiche serve, serve andare nelle scuole e parlare di educazione affettiva. I ragazzi mi ringraziano per aver fatto parlare non solo di una ragazza, ma di una generazione che vuole essere ascoltata e alla quale dobbiamo tanto".
L'impatto sociale del film
A margine dell'evento, anche la regista, la produzione e gli interpreti del film hanno sottolineato l'impatto sociale dell'opera, diventata il titolo italiano più visto della stagione dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma. "Ovviamente siamo molto orgogliosi di essere qui oggi - ha dichiarato il distributore Guglielmo Marchetti -. Siamo molto convinti che ci sia una grande sensibilizzazione a tutti i livelli, siamo felici perché siamo prossimi a raggiungere un milione di spettatori per questo film e oltre 300 mila sono studenti che già lo hanno visto. Questo è l'obiettivo principale che ci siamo dati quando abbiamo prodotto questo film: cercare di dare onore al testimone che Gino ci ha dato per continuare a fare rumore".
"È bellissimo essere qui, perché l'istituzione è proprio il luogo dove si può agire per fare qualcosa di veramente concreto per cambiare le cose - ha affermato la regista Paola Randi -. Bisogna finanziare i centri antiviolenza, bisogna attivare gli strumenti di prevenzione fondamentali come l'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Noi siamo qui per sostenere con il cinema questo rumore, che però ha bisogno di un amplificatore e il pubblico, la gente, è stato ed è il nostro amplificatore".
Rispetto all'incremento delle segnalazioni al numero di emergenza dopo l'uscita del film, Randi ha aggiunto: "Questo è un obiettivo che neanche avevamo, nel senso che non speravamo in una cosa così. Siamo veramente felicissimi e felicissime di questo risultato. Approfitto per ricordare che il 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking, si può fare non solo in casi estremi, ma anche se si ha un dubbio, una perplessità, un disagio per sé o per altri per chiedere aiuto".
Il cast emozionato
Emozione e consapevolezza anche nelle parole dei giovani protagonisti del cast. "Stiamo accompagnando questo film in tutte le sale che possiamo perché il nostro obiettivo è che il messaggio arrivi a più persone possibili - ha spiegato Sabrina Martina, interprete di Giulia Cecchettin -. L'aumento delle chiamate al numero di emergenza significa che ci si riconosce nel film e si ha il coraggio di parlare. In realtà è un dato allarmante che dimostra come ci sia ancora bisogno di fare questo tipo di rumore e di parlare di questi temi. Interpretare Giulia mi ha fatto crescere moltissimo: ho studiato questo tema, ho letto libri, ho parlato con persone, mi si è aperto un canale di comunicazione enorme. La scena a cui tengo di più è quella degli alberi, e poi il discorso di Elena è secondo me una delle scene più potenti di tutto il film".
"È un orgoglio, sono molto felice di poter far parte di qualcosa che sta contribuendo effettivamente a cambiare un sistema estremamente infelice per tutte e tutti quanti", ha dichiarato Tecla Bossi, che nel film veste i panni di Elena Cecchettin. Sulla stessa linea Tommaso Allione, interprete di Davide Cecchettin: "L'emozione è grandissima. Sento che è una storia italiana che riguarda il nostro popolo e critica anche duramente questo sistema in cui siamo immersi. Stiamo girando molto l'Italia con un tour dei saluti nelle sale: la gente ha voglia di parlare di questo tema non solo oggi, il 25 novembre, ma perché è un tema che le persone sentono nel cuore e avere uno spazio in cui poterne parlare penso sia veramente importante".
Ascani: "Serve un intervento strutturale"
Dal fronte istituzionale, la vicepresidente della Camera Anna Ascani ha ribadito l'urgenza di un intervento strutturale: "Abbiamo fortemente voluto questo evento qui il 25 novembre, nel cuore delle istituzioni, per raccontare attraverso la storia di Giulia la storia di tutte e di tutti, la storia di una sofferenza che non vogliamo vedersi ripetere mai più, per provare insieme a fare rumore. Finora si è fatto poco, i numeri sono ancora altissimi. Sicuramente lo sguardo delle ragazze e dei ragazzi su quello che è la violenza è più consapevole e questo è già un passo in avanti, ma le istituzioni devono fare molto di più. Dobbiamo riuscire a portare nelle scuole quell'educazione al rispetto, alla parità, all'affettività che ancora non c'è e che oggi riguarda solo chi ha la fortuna e il privilegio di fare il lavoro della Fondazione Cecchettin e di altre realtà, ma non tutte e tutti: questo non è giusto e dobbiamo farlo in fretta".