AGI - Le strade e le piazze del centro storico di Roma si sono trasformate oggi pomeriggio in un palcoscenico a cielo aperto per la 'Christmas Parade 2026', la grande parata natalizia promossa nell'ambito delle attività di Christmas World con il supporto di Roma Capitale e la produzione e direzione artistica di Lux Entertainment. L'iniziativa, a ingresso libero, ha riunito famiglie, scuole, associazioni e cittadini attorno a un obiettivo solidale dichiarato: raccogliere 100 mila euro attraverso la vendita di 20 mila cappellini natalizi, con il ricavato interamente da devolvere per la riqualificazione della Ludoteca della sede del Gianicolo dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Il corteo ha preso il via da Piazza del Popolo, dove il pubblico è stato accolto da Babbo Natale, personaggi natalizi e oltre cento performer, per poi snodarsi lungo Via del Corso e Via dei Condotti fino a raggiungere Piazza di Spagna tra musica, coreografie, esibizioni e animazioni itineranti. Lungo tutto il percorso, i volontari hanno raccolto le donazioni e distribuito i cappellini rossi simbolo della manifestazione. Padrino e madrina d'eccezione dell'evento sono stati Enrico Brignano e Flora Canto, con il mattatore della comicità romana che ha sostituito 'Jingle Bells' con l'intramontabile "Fatece largo che passiamo noi".
A Piazza di Spagna il palco per lo spettacolo conclusivo con performance musicali e momenti di intrattenimento con sul palco a condurre oltre a Flora Canto ed Enrico Papi. Esibizioni musicali del coro Gospel, Lorenzo Salvetti, Mida e Mr Rain. Tra gli ospiti presenti alla manifestazione anche Lino Banfi, che ai microfoni dell'AGI ha ricordato il suo lungo impegno accanto ai più piccoli: "Sono trent'anni che sono ambasciatore Unicef. Ho girato mezzo mondo per i bambini, cosa che farei ancora alla mia tenera età di 90 anni e qualcosa. Quindi sono qui e lo faccio volentieri per il Bambino Gesù".
"Questa giornata di festa rappresenta un'occasione preziosa per far conoscere l'impegno della nostra Associazione, che sta accanto alle famiglie dei piccoli pazienti - ha commentato Luca Benigni, presidente dell'Associazione Bambino Gesù - I fondi raccolti saranno destinati alla ristrutturazione della ludoteca della sede del Gianicolo, uno spazio colorato e gioioso di incontro per i piccoli pazienti e per i loro fratellini".