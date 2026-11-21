AGI – Migliaia di persone sfilano dalle 10 di questa mattina (fino alle 18 di oggi) alla camera ardente di Corrado Augias, allestita nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Un "omaggio grandissimo da parte dei cittadini a una personalità straordinaria, un grandissimo intellettuale, un grandissimo uomo di cultura che ha rappresentato una voce importantissima sui grandi temi, anche sui grandi principi della nostra democrazia e della nostra Costituzione. Una voce laica che parlava del dialogo e del confronto delle idee", ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.
Uscendo dalla camera ardente, il primo cittadino capitolino ha osservato che "stamattina c'è un grande affetto: pur con quel suo atteggiamento bonario e un apparente distacco ironico da lord, trasmetteva un'empatia fortissima. Augias era un uomo libero fino alla fine, ha vissuto anche la malattia e il dolore con una forza straordinaria. Grande rispetto e ammirazione per lui, e grande vicinanza alla sua famiglia".
Il ricordo delle iniziative pubbliche
Augias "è stato protagonista di tante iniziative che abbiamo realizzato, penso alle Feste della Resistenza, dove ha portato la sua grandissima capacità di memoria, storia e riflessione civica con conferenze straordinarie - ha ricordato Gualtieri - era una persona che incarnava davvero i valori dell'illuminismo, del pensiero critico, della libertà di pensiero e i valori umanistici che mettono al centro l'uomo. Una voce che mancherà tantissimo all'Italia e alla nostra città, un cittadino esemplare che dava un contributo incalcolabile alla ricchezza del dibattito pubblico".
Il tributo speciale di Musei in Musica
Il primo cittadino ha quindi annunciato un tributo speciale per la serata di oggi con la notte di Musei in Musica: "Abbiamo deciso di dedicare l'iniziativa a Corrado Augias: in tutti i luoghi ogni evento sarà preceduto da un minuto di silenzio e da un omaggio, perché lo consideriamo davvero un nostro maestro".
Il profilo umano e professionale del giornalista
Gualtieri si è poi soffermato sul profilo umano e professionale del giornalista: "Personalmente adoravo quel suo modo di essere al tempo stesso profondo, ma sempre con un velo di ironia e uno sguardo curioso sui temi della storia. Riusciva a far comprendere la grandezza delle conquiste dell'umanità e la tragicità dei momenti storici come pochissimi, utilizzando anche il mezzo televisivo in modo maturo e coinvolgente. Ci ha lasciato tantissimo, oggi siamo tutti un po' più poveri senza il suo sguardo intelligente, colto, laico e al tempo stesso sempre rispettoso, come quando dialogava con uomini di fede con grande interesse e spirito di ricerca".