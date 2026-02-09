Assalto armato sulla statale: camion in fiamme e spari

ADV
AGI - Assalto a un furgone portavalori sulla Brindisi-Lecce, nei pressi dello svincolo di Tuturano. Il commando armato ha bloccando la carreggiata con un camion in fiamme e sparando colpi di kalashnikov. Le forze dell'ordine hanno ingaggiato un inseguimento e fermato due persone ritenute parte della banda, mentre altri complici sono in fuga e la statale è stata chiusa al traffico.
Le immagini dell’attacco sono state diffuse da Claudio Stefanazzi, deputato del Partito Democratico: nel video si vede chiaramente il commando mentre fa saltare le porte blindate del portavalori.
