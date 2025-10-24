Trascina il cane per cinque chilometri fino a sfinirlo

AGI -Trascina il cane per chilometri, fino a ferirlo e sfiancarlo. Accade a San Sebastiano al Vesuvio, nel Napoletano. Bella, un pastore tedesco di 5 anni, quando è stata vista dai carabinieri in piazza della Repubblica, era in condizioni pietose, con le zampe completamente insanguinate, abrasioni evidenti sui polpastrelli ustionati ed esausta.
A chiamare i militari dell'arma un cittadino circa alle 21 di giovedì, dopo aver visto un uomo in sella a una e-bike percorre via Libertà direzione piazza della Repubblica trascinando un cane portato al guinzaglio con una catena a strozzo. Il cittadino allerta i carabinieri e intima a quell'uomo di fermarsi. Il biker ha 39 anni ed è già noto alle forze dell'ordine, si ferma, toglie la catena e tenta di sollevare il cane che non riesce a stare in piedi, guaisce dal dolore.
Una macchia di sangue sotto le sue zampe sull'asfalto si allarga sempre di più. Bella è di proprietà di un uomo di 54 anni incensurato di Volla. Il 39enne, che verosimilmente si era proposto quale dog sitter, aveva preso in consegna Bella da Volla e l'aveva portata al guinzaglio in sella alla e bike proprio da lì, per 5 chilometri e 700 metri.
I carabinieri contattano il proprietario del cane. Sia lui che il 39enne sono stati denunciati per maltrattamento e abbandono di animali. A prendersi cura di Bella i medici dell'Asl veterinaria Napoli 3 sud che hanno preso in custodia l'animale attualmente ricoverato nella clinica veterinaria di Torre del Greco.