Anlaids Lazio raccoglie fondi per sensibilizzare i giovani

L'evento alle Terme di Diocleziano con personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica. Raccolti già 200 mila euro per il "Progetto scuole"

AGI - Una serata di gala per raccogliere fondi necessaria finanziare il progetto di una campagna di sensibilizzazione nelle scuole. Gianluca De Marchi, neo presidente di Anlaids Lazio sceglie le Terme di Diocleziano per un evento che ha raccolto già duecentomila euro. Di aids si parla poco, sempre meno tra i giovani. Partendo da questa considerazione, De Marchi ha incentrato l'Anlaids Charity Dinner su una campagna rivolta proprio alle fasce più giovani. L'evento mondano, che torna dopo quattro anni di stop dovuti all'emergenza Covid, per l'edizione 2023 ospita personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica si sono ritrovate in questo scenario suggestivo per raccogliere fondi destinati al "progetto scuole", la campagna di educazione, informazione e prevenzione rivolta agli istituti secondari di secondo grado della Regione Lazio, che ha coinvolto migliaia di studenti in decine di scuole tra Roma, Latina e Viterbo. "Sono convinto che insieme, a partire da questa sera, si possa inaugurare un percorso di informazione muovo, teso a coinvolgere sempre più persone - spiega De Marchi - e a riaccendere i riflettori nei confronti di un tema di cui non si parla abbastanza". De Marchi sottolinea anche come i dati sul contagio siano molto preoccupanti. "Un contagio ogni quattro ore - riferisce - e più di 30 mila persone in Italia non sanno di essere affette da Hiv e la metà di coloro che si scoprono infette ricevono la diagnosi a malattia avanzata". Nel corso della serata di gala, una lotteria con grandi sponsor, ha permesso di raccogliere fondi necessari per sostenere il programma di Anlaids Lazio per diffondere il test salivare rapido soprattutto tra i giovanissimi.