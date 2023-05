Trans immobilizzata a terra da 4 agenti, manganellate e calci prima di ammanettarla

L'episodio è avvenuto a Milano. La scena, molto violenta, è stata ripresa da una finestra e rimbalzata sui social

AGI - Sarebbe un uomo transessuale di origini brasiliane di circa 30 anni la persona ripresa nel video virale che viene colpita più volte da alcuni agenti della Polizia locale di Milano con manganelli e lo spray urticante. E' quanto si apprende da fonti sindacali del corpo di piazza Beccaria.

Stando a quanto ricostruito alle 8.15 alcuni genitori hanno richiesto l'intervento di una pattuglia della polizia municipale per una persona nuda che con fare molesto vagava davanti all'istituto comprensivo Casa Del Sole all'interno del Parco Trotter in via Giacosa. Inoltre, avrebbe anche impedito ad alcuni operatori ecologici dell'Amsa di pulire la zona.

Dopo l'intervento di una seconda pattuglia la transessuale è stato bloccata con difficoltà e caricata su un'auto. In quei momenti avrebbe insultato gli agenti sputando loro contro e dicendo di essere sieropositiva. Durante il tragitto verso l'ufficio centrale arresti e fermi per gli accertamenti la 30enne ha cominciato a prendere a testate gli interni dell'auto di servizio.

In via Castelbarco avrebbe finto uno svenimento, e quando i vigili hanno fermato la macchina e aperto la porta posteriore la trans ha colpito con dei calci un vigile ed è scappata a piedi. Fino alla via dove poi c'è stato l'arresto con un uso eccessivo della forza. La trans si trova attualmente negli uffici di via Pietro Custodi.

Sala: "Fatto grave"

"Non è certo una bella immagine anzi è un fatto grave. Però per potere formalmente intervenire è necessario che la Polizia Locale faccia una relazione, nelle more di questa relazione i vigili in questione sono stati messi in servizi interni". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato a margine della seduta del consiglio comunale il video dell'aggressione.

"Al netto di tutto ciò mi sembra un fatto veramente grave. Non voglio dire cose non precise - ha continuato - e aspetto di leggere la relazione altrimenti rischierei di dare un commento generico e non posso farlo".