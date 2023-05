Alluvione in Emilia Romagna, a chi vanno i 2 miliardi stanziati dal governo

Contributi per lavoratori dipendenti e autonomi, fondi per imprese e per la scuola. Il governo ha stanziato i fondi straordinari per far fronte ai danni dell’alluvione

AGI - Arrivano 2 miliardi di euro, il governo ha stanziato fondi straordinari per far fronte ai danni causati dall’alluvione in Emilia Romagna. Le misure, dalla sospensione delle bollette ai contributi per le imprese, coprono anche i settori della scuola, con un’attenzione particolare alla continuità didattica in vista degli esami di maturità. Stop anche ai processi penali e civili ed estensione dello stato d’emergenza a tutti i comuni colpiti dall’alluvione.