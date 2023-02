I top gun della Guardia di Finanza volano a Pratica di Mare

AGI - Due simulatori di elicottero, uno di elicottero con verricello per il recupero di feriti, uno di areo, una plancia navale, uno di una centrale di comando a terra. Tutto ovviamente a grandezza reale, replicato fedelmente con soluzioni tecnologiche mai utilizzare prima d’ora come visori per la realtà virtuale e guanti che simulano la resistenza dei comandi in situazioni estreme. Si tratta del primo Centro di Simulazione di Operazioni Aeronavali in Europa, aperto alla sede della Guardia di Finanza Presso di Pratica di Mare (Pomezia).

I simulatori, realizzati tutti da Leonardo, comprendono gli elicotteri AW169 e AW139 e l'aereo P-72B pienamente rappresentativi delle prestazioni, dell’avionica e dei cockpit e in grado di fornire agli equipaggi anche un’adeguata e realistica risposta ‘fisica’ grazie agli attuatori integrati sulle piattaforme. Alla formazione dei piloti si aggiunge quella degli specialisti addetti alla gestione dei sistemi di missione ATOS (Airborne Tactical Observation and Surveillance) di Leonardo per le piattaforme AW139 e P-72B e degli operatori al verricello di recupero in cabina, con un ambiente di realtà virtuale altamente immersivo dedicato alle missioni di ricerca e soccorso.

Il centro ha ottenuto la qualifica di Approved Training Organization da parte dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) e il Certificato di Approvazione per l’Addestramento Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) dall’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC). La struttura è stata collocata presso l’hangar ‘L’ della base di Pratica di Mare ed è interamente integrata nell’ambito del network mondiale della Training Academy elicotteristica dell’azienda.