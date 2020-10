Un ragazzo ha fatto il bagno in mutande in una fontana di piazza Navona

La polizia indaga per risalire all'identità del giovane e ricostruire a quando risale il video che immortala l'"impresa"

Un ragazzo ha fatto il bagno in mutande nella fontana del Moro di piazza Navona. La polizia di Roma Capitale e la polizia do Stato sono al lavoro per capire se il video che gira sui social è stato girato la notte scorsa e di risalire all'indentit del ragazzo che nelle immagini si immerge in acqua e poi si mette a cavalcioni di una delle statue.