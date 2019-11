Si rompe un giunto su un viadotto della Palermo-Catania, lavori avviati con urgenza

Wikipedia Commons Palermo-Catania

Sono stati avviati con urgenza i lavori di risanamento del giunto di dilatazione sul viadotto "Fiumetorto" dell'autostrada A19 Palermo-Catania, il cui danneggiamento ha reso necessaria, nella tarda mattinata di oggi, la chiusura dell'autostrada tra gli svincoli di Termini Imerese e Agglomerato industriale, in direzione Catania. Si prevede di ridare continuità alla circolazione autostradale nel corso della giornata di domani, quando sarà stata ripristinata una porzione di giunto sufficientemente ampia da riaprire al traffico almeno una delle due corsie. Fino alla riapertura, l'itinerario alternativo è costituito dalla strada statale 113 Settentrionale Sicula, tra lo svincolo di Termini Imerese e quello di Agglomerato industriale. Non è stato possibile istituire il doppio senso di circolazione sulla opposta carreggiata in quanto la carreggiata in direzione Palermo, nello stesso tratto, è attualmente interessata da un intervento di rifacimento del cavalcaferrovia.

