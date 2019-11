Ancora acqua alta a Venezia. E domenica picco di 160 centimetri

Foto: Mirco Toniolo - Errebi / AGF Venezia, maltempo con pioggia e acqua alta

Continua l'emergenza acqua alta a Venezia. "Il Centro maree ha aggiornato le previsioni per domani, con tre picchi di acqua alta molto elevati (e ravvicinati). Alle ore 3.05 possibili 130 centimetri, alle 6.50 è previsto un leggero calo con 110 centimetri, mentre alle 12.30 potrebbero essere raggiunti i 160 centimetri. La marea dunque rimarrà molto elevata per diverse ore". Lo scrive in un tweet il Comune di Venezia.

