Venezia Cinema: premi Classici a Bogdanovich e fratelli Taviani

In apertura della cerimonia di premiazione della 75. Mostra del Cinema di Venezia Salvatore Mereo, presidente della giuria Venezia Classici, ha assegnato due premi. Il premio per il Miglior documentario sul cinema è andato a "The Great Buster: a celebration" di Peter Bogdanovich. Il premio per il Miglior film restaurato a "La notte di San Lorenzo" di Paolo e Vittorio Taviani.

