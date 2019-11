A Venezia è attesa acqua alta 160 cm. Allagherà il 77% della città

Marco Bertorello / Agf

I danni dall'acqua alta a Venezia

Venezia sta per affrontare un'altra "giornata dura" come ha ammesso ieri il sindaco e Commissario delegato per l'emergenza Luigi Brugnaro: l'ultimo bollettino del Centro Maree aggiornato alle 5 di questa mattina conferma la previsione di acqua alta intorno alle 12:30, quando si raggiungerà il livello massimo di 160 centimetri: in questi casi si parla di "alta marea eccezionale" con una viabilità pedonale allagata al 77%.

