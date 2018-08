Vaccini: genitori in disaccordo, giudice dispone vaccinazione

La madre contraria al vaccino, il padre favorevole: alla fine decide il giudice, che dispone la vaccinazione del bambino. Il provvedimento, firmato dal presidente del tribunale di Rimini, Francesca Miconi, è stato emesso dopo un ricorso del padre, rappresentato dall'avvocato Michela Zaccagni, sull'autorizzazione per le vaccinazioni obbligatorie anche in vista dell'iscrizione del piccolo al nido e poi alla scuola per l'infanzia. Il giudice ha disposto che il bimbo dovrà essere sottoposto alle vaccinazioni secondo l'obbligo di legge senza necessità di ulteriore consenso da parte dei genitori.

