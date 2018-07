Vaccini, Cassazione conferma: non c'è nesso con autismo, no a risarcimento

Ancora un 'no' della Cassazione a una richiesta di indennizzo, avanzata dal padre di un ragazzo con disturbi autistici, per presunti danni derivanti da vaccini. "Non è configurabile", osserva la Corte, un "nesso causale" tra la malattia e la vaccinazione.I giudici di 'Palazzaccio' hanno così rigettato il ricorso del genitore, il quale sosteneva che la patologia del figlio fosse stata una conseguenza della vaccinazione obbligatoria (pentavalente contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite e haemophilus influenzae di tipo b, più un vaccino anti-epatite b), somministrata nel 2001. Anche i giudici di merito (tribunale e Corte d'appello di Napoli) avevano respinto l'istanza del papà.

