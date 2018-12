Usura: Gdf Roma sequestra beni per 2 milioni di euro

I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito un provvedimento di sequestro di beni per 2 milioni di euro nei confronti di M.P., residente ad Albano Laziale, accusato di usura ed estorsione e coinvolto in passato in reati di stupefacenti. Il provvedimento, emesso dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale capitolino, e' scaturito da una indagine svolta dalla Compagnia di Velletri che ha permesso di ricostruire il patrimonio nella disponibilità del 50enne albanese e delle otto persone fisiche e giuridiche a lui collegate, tra cui la compagna e diversi prestanome. Le fiamme gialle hanno sequestrato, poichè considerati "il frutto e il reimpiego di attività illecite", tutti i beni e valori direttamente o indirettamente riconducibili all'uomo, che dalle dichiarazioni dei redditi presentate non risulta mai aver lavorato in vita sua.

