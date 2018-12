Entra in una gabbia del circo, le tigri gli staccano braccio

Afp Circo

Si è introdotto nudo nella gabbia delle tigri di un circo che ha montato il tendone a Reggio Calabria e le belve gli hanno quasi staccato a morsi un braccio che gli è stato comunque amputato in ospedale. E' successo questa mattina, alle ore 5, nella zona Tempietto di Reggio Calabria Il protagonista è un giovane di 25 anni, georgiano. Allertati i soccorsi dagli stessi inservienti del circo, l'uomo è stato trasportato in ambulanza, scortata dalle Volanti, al pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano. Qui l'uomo si è risvegliato ed ha seminato il panico, aggredendo chiunque gli capitasse davanti. Una giovane che assisteva la madre è stata colpita con delle forbici. L'uomo è stato immobilizzato dai tre agenti delle Volanti che avevano scortato l'ambulanza e stazionavano fuori dal pronto soccorso. Anche i poliziotti hanno riportato ferite e contusioni. I medici hanno dovuto amputare il braccio all'uomo, che è stato dichiarato in arresto.

