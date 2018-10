Non ci sarà più il numero chiuso per l'iscrizione alle Facoltà universitarie di Medicina. Lo ha deciso il governo nella seduta di ieri per l'approvazione della manovra e del Dl fiscale. "Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi". È quanto si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri.

