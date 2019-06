Un ultraleggero è caduto vicino Roma, morto il pilota

Tragedia a Fiano Romano, comune in provincia della Capitale, dove oggi pomeriggio, poco dopo le 16,30, un aereo ultraleggero e' caduto per cause ancora da accertare. A perdere la vita il pilota, Antonio Viti, 49 anni originario di Castel Madama.

L'uomo - secondo quanto si apprende - era arrivato al 'Campo Volo' con il suo ultraleggero e lì ne aveva affittato un altro. Appena partito però, dopo una virata, ha perso il controllo dell'aereo, precipitando sulla pista di atterraggio. Inutili i soccorsi del 118, il 49enne è morto sul colpo. Indagano i carabinieri della compagnia di Monterotondo e quelli di Fiano Romano.

