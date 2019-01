Ultrà: 4 tifosi napoletani indagati per omicidio volontario per la morte di Belardinelli

Matteo Bottanelli / NurPhoto Stadio Giuseppe Meazza - Curva Inter (AFP)

Un interrogatorio lunghissimo, ancora in corso, nel quale hanno ribadito di non essere loro i responsabili dell’omicidio di Daniele Belardinelli, ma sono stati tutti iscritti nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio volontario. Si tratta dei quattro tifosi del Napoli che erano a bordo della Volvo V40 Station Wagon la quale potrebbe aver investito mortalmente 'Dede', l’ultras del Varese che ha partecipato agli scontri del 26 dicembre nei pressi dello stadio Meazza. Dalle 9 di questa mattina sono in corso gli interrogatori negli uffici della Questura di Napoli interrogati dalla Digos di Milano e tutti assistiti dall’avvocato Emilio Coppola, si continuano a professare innocenti.

