Le notizie del giorno (ore 23,30)

TRIESTE: MATTARELLA "AFFETTO E RICONOSCENZA AI SERVITORI DELLO STATO", CONVALIDATO IL FERMO DI MERAN

La madre del giovane dominicano accusato: chiedo perdono per lui. Il prefetto Dispenza all'Agi: sciacallo chi specula sull'inesperienza degli agenti. Per le vittime cerimonia in serata al famedio in Questura.

IL PAPA IN CONCISTORO, LA CHIESA HA 13 NUOVI CARDINALI

Si amplia la rappresentanza dei popoli nel collegio cardinalizio. Due i religiosi italiani, Matteo Zuppi ed Eugenio Dal Corso. Nell'omelia il Pontefice traccia il profilo dei pastori della Chiesa: leali e capaci di avere compassione, e condanna l'indifferenza.

PUTIN IRONIZZA SU GRETA "ADOLESCENTE POCO INFORMATA"

Lei gli risponde cambiando il suo profilo Twitter e descrivendosi, per qualche ora, con le parole del leader del Cremlino. L'attivista in pole per il Nobel per la Pace. Lunedì si parte con due riconoscimenti alla letteratura.

SERVIZI SEGRETI: SETTIMANA CALDA PER IL PREMIER, MARTEDÌ AL COPASIR, MERCOLEDÌ L'INCONTRO CON STOLTENBERG

Dopo la visita del ministro Usa Barr ai vertici dell'intelligence, Conte parlerà al Comitato che mercoledì elegge il nuovo presidente. Testa a testa D'Urso-Molinari. Salvini: chiarisca come ha usato i servizi segreti.

CONTE "CON RENZI NON STO SERENO, RISCHIAMO DI NON ANDARE AVANTI", L'EX PREMIER "NON SIAMO CONTRO IL GOVERNO"

Tensioni nella maggioranza dopo gli attacchi del leader di Italia Viva su Def e cuneo fiscale. Il ministro Boccia: se trova altre risorse ce lo dica.

MANOVRA: SINDACATI "LE NOSTRE PROPOSTE NON CAMBIANO, RIFORMARE LA LEGGE FORNERO"

Landini: sulle pensioni quota 100 non è un rimedio. Il governo lavora sulle misure i rappresentanti sociali lunedi' da Conte.

HONG KONG: NOTTE DI VIOLENZE, ARRESTATO ANCHE IL RAGAZZO FERITO DALLA POLIZIA

Il 14enne accusato di aver preso parte alle rivolte. Carrie Lam: la popolazione ora ha paura.

STRAGE ALLA QUESTURA DI PARIGI: IL KILLER LEGATO ALL'ISLAM RADICALE

Il procuratore nazionale antiterrorismo conferma lo scenario jihadista: era in contatto con un movimento islamista salafita

SUBITO INTERROTTI I COLLOQUI USA-NORD COREA SUL NUCLEARE

Pyongyang: colpa di Washington che non ha abbandonato il suo vecchio atteggiamento. La replica: incontro andato bene.

A RIACE VIA ANCHE IL CARTELLO DEDICATO A PEPPINO IMPASTATO

L'ex sindaco Lucano: accadono cose che ricordano il Cile. La nipote del giornalista: vandalismo istituzionale. Il sindaco Trifoli: giudicateci dai fatti non dalle targhe.

CALCIO: IL MILAN BATTE 1-2 IL GENOA E ALLONTANA LA CRISI

Forti emozioni a Marassi. I rossoblu sbagliano al 92' il rigore del possibile pareggio e sono penultimi davanti alla Samp sconfitta 2-0 dal Verona. Spal-Parma 1-0

