Le notizie del giorno (ore 15,30)

Nicholas Kamm / AFP

Donald Trump

USA: GLI OCCUPATI CRESCONO PIÙ DEL PREVISTO, 128.000 NUOVI POSTI A OTTOBRE

L'attesa era per 89.000. Lieve aumento del tasso di della disoccupazione, al 3,6%, e dei salari (+3,0%). Euforia a Wall Street. Trump esulta: "Alla grande!".

FITCH BENEDICE LE NOZZE TRA FCA E PEUGEOT, "SINERGIE POSITIVE PER IL RATING"

L'agenzia di valutazione del rischio: "Dimensioni significative, marchi forti e ampia diversificazione geografica e di prodotto. Benefici in 2-3 anni".

LA RISPOSTA DI GOOGLE AD APPLE WATCH, ACQUISITA FITBIT

L'operazione ha un costo di 2,1 miliardi di dollari. La società produce braccialetti elettronici per il fitness.

PRIMO GIORNO DI LAGARDE ALLA BCE, LA SUA SARÀ UNA GESTIONE 'POLITICA'

Wall Street Journal: "È meglio attrezzata per trovare soluzioni vantaggiose per tutti".

SEGNALI DI RIPRESA DELL'ECONOMIA CINESE, CRESCE IL MANIFATTURIERO

A ottobre l'indice Caixin ha toccato il top da due anni.

DI MAIO: ALLARME LIBIA, "MOLTO PREOCCUPATI PER IL PERICOLO TERRORISTICO"

Il ministro degli Esteri in visita in Marocco: non c'e' solo il problema migranti, la soluzione e' politica e non militare.

MIGRANTI: SALVINI ATTACCA LAMORGESE, "NON CONOSCE NEMMENO I NUMERI DEL VIMINALE"

Il capo della Lega: "Si prende meriti che sono della mia gestione". La ministra: non c'è nessuna invasione, nel 2019 sono arrivate 9.600 persone. La Alan Kurdi entra in acque territoriali italiane: ha 88 persone a bordo.

RAGAZZO UCCISO: LA MADRE DI DEL GROSSO, "CHIEDO SCUSA, È GIUSTO CHE MIO FIGLIO PAGHI"

La mamma di Valerio, accusato dell'uccisione di Luca Sacchi: "Mi vergogno di quello che ha fatto, siamo famiglia perbene".

EMILIA ROMAGNA: BONACCINI APRE, M5S CHIUDE

L'alleanza giallorossa non decolla.

CALIFORNIA: SPARI NELLA NOTTE DI HALLOWEEN, ALMENO 4 MORTI

E a Chicago una bambina di 7 anni è grave dopo essere stata colpita alla nuca da un proiettile vagante.

CREATA BATTERIA CHE RICARICA LE AUTO ELETTRICHE IN 10 MINUTI

È al litio ed è stata sviluppata dai ricercatori della Penn State University.

FRATTURA DI HALLOWEEN IN ANTARTIDE, SI FORMA NUOVO MEGA ICEBERG

Una gigantesca lastra di ghiaccio si sta per staccare dalla piattaforma di ghiaccio Brun.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it