Le notizie di oggi (ore 23,30)

TELEFONATA CONTE-TRUMP ALLA VIGILIA DEL DISCORSO PER LA FIDUCIA

Nel colloquio con il presidente americano si è parlato di "questioni bilaterali". Fico: la centralità del Parlamento è stata fondamentale per la soluzione della crisi. Di Maio riceve i ministri M5s alla Farnesina.

UN SUV PORSCHE PIOMBA SULLA FOLLA E FA STRAGE, TERRORE A BERLINO

Almeno quattro morti, tra cui un neonato, nel centro della capitale tedesca. Feriti gravemente il conducente e un altro occupante dell'auto. Per la polizia si è trattato di un incidente causato dall'eccessiva velocità.

GIORNALISTA RAI SU FACEBOOK INVITA SALVINI AL SUICIDIO, AVVIATO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Nel post del caporedattore di RadioRai anche un riferimento alla figlia dell'ex vicepremier: le servirà un percorso di recupero. Il leader leghista: ma come ti permetti? Solidarietà anche dal Pd. L'azienda annuncia una disposizione sull'uso dei social per i propri dipendenti.

GENTILONI INCONTRA VON DER LEYEN: "CLIMA DI GRANDE AMICIZIA"

Incontro di un'ora a Bruxelles fra la presidente della Commissione e il commissario italiano che è in ballo per un portafoglio importante. Ft: avrà la Concorrenza. Martedì von der Leyen svelerà la squadra.

5G: PECHINO ALL'ITALIA, "CREATE LE CONDIZIONI GIUSTE PER LE NOSTRE IMPRESE"

Mossa della Cina dopo la decisione del nuovo governo di esercitare il "Golden Power" per Huawei e Zte: "La cooperazione con i gruppi italiani non ha mai posto problemi di sicurezza".

SPIONAGGIO: MOSCA AGLI USA, "RITIRATE LA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE ALL'ITALIA PER KORSHUNOV"

La Russia protesta contro l'arresto del cittadino russo a Napoli. Incriminato negli Usa anche un cittadino italiano.

POWELL, L'ECONOMIA RALLENTA MA NON CI SARÀ RECESSIONE

Il presidente della Fed: agiremo in modo appropriato per sostenere la crescita. Trump lo accusa ancora: "Ma dove l'ho trovato? Deve abbassare i tassi".

BREXIT, L'OPPOSIZIONE COMPATTA CONTRO ELEZIONI A OTTOBRE

Opposizioni unite contro elezioni prima del 31 ottobre. Il premier Johnson incassa il sì dell'Alta Corte alla sospensione del Parlamento ma intanto anche i Lord approvano la legge anti no-deal.

STATO-MAFIA: IL FILM DI MARESCO ACCUSA MATTARELLA, IL QUIRINALE: IL PRESIDENTE NON COMMENTA SENTENZE E PROCESSI

Venezia cinema: nel mirino il silenzio del capo dello Stato sul processo Stato-mafia.

CARABINIERE UCCISO: NEANCHE VARRIALE AVEVA LA PISTOLA

Il militare ferito: mostrammo subito il distintivo ai due ragazzi americani.

ITALBASKET DICE ADDIO AI MONDIALI, BATTUTA DALLA SPAGNA

Gli azzurri lottano ma cedono nel finale.

