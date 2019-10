Le notizie del giorno (ore 16,00)

ALTA TENSIONE IN BOLIVIA: MORALES DENUNCIA COLPO DI STATO, "STATO D'EMERGENZA"

La decisione dopo che l'opposizione ha minacciato di riconoscere il rivale Mesa come presidente se non verranno ricontati i voti e convocato il ballottaggio.

SIRIA: TRUPPE RUSSE ALLA FRONTIERA CON LA TURCHIA, GLI USA "SI INDAGHI SU ANKARA PER CRIMINI DI GUERRA"

Le forze di Mosca varcano l'Eufrate per pattugliare la frontiera dopo l'intesa Putin-Erdogan, via libera anche da Assad. L'ambasciatore americano alla Nato chiede un'indagine sull'offensiva turca. Grave un curdo che si è dato fuoco a Ginevra davanti all'Unhcr.

RUSSIAGATE, IN CORSO L'AUDIZIONE DI CONTE AL COPASIR

Il premier risponderà alle domande sull'inchiesta sul ruolo svolto dagli 007 italiani su presunti dossier per le presidenziali americane del 2016.

CILE: IL PRESIDENTE PINERA CHIEDE PERDONO ALLA PIAZZA E PROMETTE RIFORME SOCIALI, APPELLO DI PAPA FRANCESCO

Il Capo dello Stato dopo la rivolta che ha causato 15 morti: "Non ho capito il dramma sociale". Annunciato un aumento delle pensioni e del salario minimo. Il Pontefice: cessino le violenze e si avvii il dialogo.

HONG KONG, IL GOVERNO RITIRA LA LEGGE SULLE ESTRADIZIONI

Ufficializzato il passo indietro sulla misura che a giugno aveva innescato le proteste di piazza.

BOEING PREME PER FAR VOLARE I 737 MAX, "NEI CIELI ENTRO FINE ANNO"

Il colosso Usa: approntati i correttivi dopo gli incidenti in Indonesia e in Etiopia. Silurato il capo della divisione per gli aerei commerciali.

BLITZ DI SALVINI A UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI A ROMA, MA L'AMA GLI NEGA L'INGRESSO

L'azienda: motivi di manutenzione. Il leader leghista: "Hanno qualcosa da nascondere?". M5s romano replica alle critiche del ministro Spadafora, fa il gioco di Salvini e del Pd.

MONDO DI MEZZO, 9 ARRESTI NELLA NOTTE A ROMA DOPO CHE LA CASSAZIONE HA ESCLUSO CHE SI TRATTI DI MAFIA

Poche ore dopo la sentenza il blitz dei Carabinieri, applicata la legge Spazzacorrotti.

GB: SCOPERTI 39 CADAVERI IN UN CONTAINER, ARRESTATO UN CAMIONISTA NORDIRLANDESE

Il ritrovamento nell'Essex. Il Tir era partito dalla Bulgaria, forse con alcuni migranti nascosti nel carico.

MISURE CAUTELARI PER TRE DIRIGENTI DELLA BIO-ON, LA SOCIETÀ DELLE BIOPLASTICHE CROLLATA IN BORSA

L'accusa è di falso e manipolazione del mercato, sequestrati beni per 150 milioni di euro.

CONFERMATA LA SUPREMAZIA QUANTISTICA DI GOOGLE

Per la rivista Nature i suoi supercomputer realizzano in 200 secondi quello che agli altri richiederebbe 10.000 anni.

DALL'ORO ALLE PARALIMPIADI ALL'EUTANASIA, ADDIO ALL'ATLETA BELGA VERVOORT

La 40enne aveva conquistato medaglie ai Giochi di Londra e Rio correndo in carrozzina: "Sofferenze insopportabili".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it