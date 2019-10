Le notizie del giorno (ore 23,30)

CAOS CATALOGNA: A BARCELLONA ESPLODE LA PROTESTA CON MEZZO MILIONE IN PIAZZA, 35 FERITI E 10 ARRESTI

Sciopero generale per le condanne dei leader separatisti. Scontri nella città catalana: la polizia carica e spara proiettili di gomma. Puigdemont si presenta ai magistrati belgi per opporsi all'estradizione, rilasciato. La sfida di Torra: entro 2 anni nuovo referendum sull'indipendenza. Rinviato il 'Clasico' Barcellona-Real per motivi di sicurezza.

MANOVRA: TENSIONE NELLA MAGGIORANZA. GUALTIERI: "CONTRASTI FISIOLOGICI, L'IMPIANTO NON SI CAMBIA"

Pressing di M5S e Renzi su Conte. Il Blog delle Stelle: serve un vertice sulle misure economiche, senza di noi non si va da nessuna parte. In serata fonti precisano: nessun ultimatum al premier, verremo ascoltati. Il leader di Italia Viva attacca su quota 100: è ingiusta. Conte: è un pilastro. Il ministro dell'Economia da Washington: troveremo la sintesi.

FMI: IN ITALIA SERVE UN PIANO CREDIBILE DI RIDUZIONE DEBITO

Monito da Washington: il Paese è caratterizzato da bassa crescita e produttività. Bankitalia sulla manovra: lievemente espansiva per il 2020, neutrale negli anni successivi. Gualtieri: debito scende con obiettivi realistici. Dall'Ue Dombrovskis insiste: chiederemo chiarimenti.

STANGATA USA SUL 'MADE IN EUROPE'. ALLARME DI DRAGHI: "EUROZONA IN PANNE, ESCALATION DAZI PREOCCUPA"

Al via le sanzioni annunciate da Trump su 7,5 miliardi di beni. Nel mirino: formaggi italiani, vini francesi, olive greche e whisky scozzesi. Ue: contromisure "a tempo debito".

AL VIA LA LEOPOLDA. RENZI: ALTRO CHE FLOP, SIAMO VIVI

L'ex premier: Qui tanta gente libera. In molti restano fuori.

IL CENTRODESTRA ALLA PROVA DELLA PIAZZA, SALVINI "CI SARANNO GLI ITALIANI CHE NON VOGLIONO ESSERE SPENNATI"

Domani la manifestazione a San Giovanni: "Saremo 200 mila".

MESSICO: BATTAGLIA PER L'ARRESTO DEL FIGLIO DI 'EL CHAPO', ALMENO 8 MORTI E 21 FERITI

Gli uomini del cartello all'attacco a Culiacan, nello stato di Sinaloa feudo del re del narcotraffico. Dopo tre ore di guerra gli agenti liberano il 28enne per salvaguardare i residenti.

SIRIA: I CURDI "VIOLATO IL CESSATE IL FUOCO", SCINTILLE ROMA-ANKARA

Colpi di artiglieria a Ras-al-Ain dopo lo stop all'offensiva di 5 giorni. Ong: 14 civili uccisi nel giorno della tregua. L'Ue critica l'accordo Usa-Turchia' e Erdogan attacca l'Occidente "ipocrita". L'ambasciatore turco in Italia avverte: relazioni a rischio. Conte: nessuna ipocrisia da noi.

SENTENZE PILOTATE: 7 ARRESTI, C'E' ANCHE CASIMIRO LIETO

Il produttore Tv de 'La prova del cuoco' in manette insieme a giudici tributari e imprenditori delle province di Avellino e Salerno per corruzione in atti giudiziari.

