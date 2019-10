Le notizie del giorno (ore 23,30)

MANOVRA AL RUSH FINALE, AL VIA IL CDM

Sul tavolo del Consiglio dei ministri il Documento programmatico di bilancio da inviare alla Commissione Ue entro mezzanotte, la legge di Bilancio e il dl fiscale collegato. Questi ultimi due potrebbe essere approvati 'salvo intese'. Il Mef punta sul tetto di mille euro per il contante ma ci sarebbero dubbi fra i cinque stelle che invece vorrebbero il carcere per gli evasori fiscali. Previste multe per chi rifiuta il bancomat e la lotteria sulle carte di credito. Conte: "Quota 100 rimane".

DUELLO' TV RENZI-SALVINI SENZA AFFONDI, SCINTILLE SUI MIGRANTI

Il leghista: ti sei inventato un governo sotto un fungo. La replica: ancora rosichi.

BREXIT: "UE E REGNO UNITO VICINI ALL'ACCORDO"

I media citano fonti di Bruxelles e Londra: lo sblocco dopo che Johnson ha accettato di fare concessioni sul confine irlandese. L'intesa potrebbe arrivare già questa sera ed essere approvata domani da Downing Street.

MIGRANTI: TROVATO IL BARCHINO NAUFRAGATO AL LARGO DI LAMPEDUSA, ALMENO 12 CADAVERI IN FONDO AL MARE

Tra le vittime anche una giovane donna con un bambino.

MANOVRA: TETTO DI MILLE EURO AL CONTANTE, MULTE A CHI RIFIUTA IL BANCOMAT

Documento di bilancio al rush finale, stasera il Cdm. Prevista anche la lotteria sulle carte di credito. Conte: "Quota 100 rimane". E aggiunge: "È il momento di schierarsi dalla parte degli onesti". Istat: in Italia 192 miliardi di sommerso e 3,7 milioni di lavoratori illegali.

FMI GELA L'ITALIA: "CRESCITA ZERO NEL 2019, SOLO +0,5% NEL 2020"

Il World Economic Outlook riduce ancora le stime e lancia un allarme sul debito: serve impegno credibile. Rallenta anche l'economia mondiale: +3% quest'anno, mai così bassa dal 2008.

WHIRLPOOL ROMPE CON IL GOVERNO E CHIUDE IL SITO DI NAPOLI: ESPLODE LA PROTESTA DEGLI OPERAI

Fallisce la trattativa: l'azienda conferma la cessione dal 1 novembre. I lavoratori scendono in piazza e bloccano la Napoli-Salerno. Ira di Patuanelli: comportamento predatorio.

ARCELORMITTAL: RIVOLUZIONE AI VERTICI, LUCIA MORSELLI NUOVO AD

L'ex ad di Ast Terni prende il posto di Matthieu Jehl.

CATALANI DI NUOVO IN PIAZZA, SCONTRI A BARCELLONA E GIRONA

Migliaia di manifestanti si sono riversati in strada per protestare contro le sentenze di ieri.

SIRIA: 275 MILA CIVILI IN FUGA DALLA GUERRA

La Russia schiera forze di interposizione, truppe siriane a Manbij dopo il ritiro Usa, 275 mila civili in fuga. Di Maio: riesamineremo le vendite di armi anche sui contratti in essere. Polemica per i saluti militari della nazionale di calcio turca: Parigi chiede all'Uefa di applicare sanzioni.

SALUTE: AL RIZZOLI DI BOLOGNA IL PRIMO TRAPIANTO AL MONDO DI VERTEBRE UMANE

Sostituita una parte della colonna a un uomo di 77 anni colpito da tumore osseo: "Il paziente sta benissimo".

'BUU' RAZZISTI AI CALCIATORI INGLESI: BUFERA SULLA BULGARIA

Si dimette il numero uno della Federcalcio, stangata in arrivo.

